Didim'de sanat dolu kutlama
Didim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerle coşku ile kutlandı. Etkinlikler kapsamında violin dinletisi, vals gösterisi ve Atatürk Fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.
Cumhuriyeti’in 97. Yılı Didim’de gerçekleştirilen etkinliklerle coşku ile kutlandı.
Sosyal mesafeler gözetilerek, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Didim İlçe yönetimi, İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Belediye Meclis Üyeleri, İlçede faaliyet gösteren dernekler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, vatandaşlarla birlikte, Atatürk Sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında vals gösterisi ve violin dinletisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Katılımın yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Etkinlikte Didim’in Cumhuriyet sevdalısı vatandaşları ile bir araya geldik. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
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