Didim'de soyunma ve duş kabinlerini kırdılar

03 Temmuz 2020 Cuma, 08:11

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Sorumluluk alanlarımız dahilinde olan sahillerimize koymuş olduğumuz tuvalet, duş ve soyunma kabinlerimiz kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiştir. Bu vahşiliği yapan sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını konusunda girişimlerde bulunacağız” dedi. Zarar vermeye çalışan rant çetelerine kesinlikle mu¨saade etmeyeceklerini belirten Atabay, “Onlar ne kadar zarar verirse versin, biz tahrip edilen tuvalet, duş ve soyunma kabinlerin tadilatını gerçekleştireceğiz ve yeniden halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını, huzur ve gu¨venliğini bozacak hiçbir eyleme kesinlikle izin vermeyeceğiz” diye konuştu.