Dijital çağda anne baba olmak!

11 Mayıs 2021 Salı, 00:01

Aile yazılarını paylaştığı blogu Parents dergisi tarafından 2013 Yılının En Komik Blogu seçilmiş ve makaleleri The Washington Post gazetesinde yayımlanan profesör Julianna Miner’dan her anne babanın faydalanacağı bir kitap: Dijital Çağda Anne Baba Olma Sanatı.

İki binli yılların tabletle büyüyen efsane nesli, internet okyanusunda eğitim görüp ödevlerini de yapıyor ama ya onları bekleyen tehlikeler? Kontrolsüz sosyal medya grupları, oyun siteleri, zararlı arkadaşlar ve pek çok diğer tuzak… Çocuklarımızı küstürmeden onların yaşamında bu hassas kontrolü sağlamak mümkün mü?

Uzman tavsiyelerinin yanı sıra çocuk ve gençlerden yaşanmış gerçek hikâyelere de kitabında yer veren Miner, giderek karmaşıklaşan dijital du¨nyamızın yeni kuşağı en iyi şekilde nasıl yönlendirebileceği konusunda eleştirel bir anlayışla şu başlıklarla sunuyor:

İlk Gerçek Dijital Nesli Yetiştiren Son Analog Dinozorlar.

Sosyal Medya ve Hayali Seyirci

Selfie Neslinde Esenlik, Özgüven ve Sosyal Kıyaslama

Dijital Flört ve Çevrimiçi Ortamda Ergen İlişkileri

Video Oyunların Sosyal Kültürü

Dijital Bağımlılık ve Çevrimiçi Ortamda Riskli Davranış

Çevrimiçi Dünyada Kaygı Bozukluğu, Depresyon

Dehb veya Otizm ile Yetişmek

Çevrimiçi Ortamda Gu¨venlik, Saldırganlar, Taciz ve Zorbalık

Dijital Çağda Anne Baba Olma Sanatı / Julianna Miner / Çev.: Ayhan Semih Koç / Mona Kitap / 290 s.