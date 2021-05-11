Dijital çağda anne baba olmak!
İki binli yılların tabletle büyüyen efsane nesli, internet okyanusunda eğitim görüp ödevlerini de yapıyor ama ya onları bekleyen tehlikeler? Çocuklarımızı küstürmeden onların yaşamında bu hassas kontrolü sağlamak mümkün mü? Dijital Çağda Anne Baba Olma Sanatı kitabında uzman tavsiyelerinin yanı sıra çocuk ve gençlerden yaşanmış gerçek hikâyelere de kitabında yer veren Julianna Miner, giderek karmaşıklaşan dijital dünyamızın yeni kuşağı en iyi şekilde nasıl yönlendirebileceği konusunu eleştirel bir anlayışla sunuyor.
Aile yazılarını paylaştığı blogu Parents dergisi tarafından 2013 Yılının En Komik Blogu seçilmiş ve makaleleri The Washington Post gazetesinde yayımlanan profesör Julianna Miner’dan her anne babanın faydalanacağı bir kitap: Dijital Çağda Anne Baba Olma Sanatı.
İki binli yılların tabletle büyüyen efsane nesli, internet okyanusunda eğitim görüp ödevlerini de yapıyor ama ya onları bekleyen tehlikeler? Kontrolsüz sosyal medya grupları, oyun siteleri, zararlı arkadaşlar ve pek çok diğer tuzak… Çocuklarımızı küstürmeden onların yaşamında bu hassas kontrolü sağlamak mümkün mü?
Uzman tavsiyelerinin yanı sıra çocuk ve gençlerden yaşanmış gerçek hikâyelere de kitabında yer veren Miner, giderek karmaşıklaşan dijital du¨nyamızın yeni kuşağı en iyi şekilde nasıl yönlendirebileceği konusunda eleştirel bir anlayışla şu başlıklarla sunuyor:
İlk Gerçek Dijital Nesli Yetiştiren Son Analog Dinozorlar.
Sosyal Medya ve Hayali Seyirci
Selfie Neslinde Esenlik, Özgüven ve Sosyal Kıyaslama
Dijital Flört ve Çevrimiçi Ortamda Ergen İlişkileri
Video Oyunların Sosyal Kültürü
Dijital Bağımlılık ve Çevrimiçi Ortamda Riskli Davranış
Çevrimiçi Dünyada Kaygı Bozukluğu, Depresyon
Dehb veya Otizm ile Yetişmek
Çevrimiçi Ortamda Gu¨venlik, Saldırganlar, Taciz ve Zorbalık
Dijital Çağda Anne Baba Olma Sanatı / Julianna Miner / Çev.: Ayhan Semih Koç / Mona Kitap / 290 s.
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