DİKKAT! Benzine büyük zam geliyor

11 Ağustos 2020 Salı, 10:24

Son dönemde dolar kurunda yaşanan artıştan dolayı benzin fiyatlarına zam göründü.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.39 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.45 TL’den satılıyor.

Öte yandan Petrol, Suudi Aramco’nun piyasanın toparlanacağına dair değerlendirmesi ve ABD’de koronavirüs’ün yayılma hızının azaldığı yönündeki işaretler sonrasında son bir haftanın en büyük kazancını elde ederek yükseldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 1.8 arttıktan sonra yükselerek varil başına 42 doları aştı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Aramco ise, paydaşlarına yıl sonunda 75 milyar dolar kar payı dağıtma konusunda kararlı olduğunu ve Asya’da ham petrole olan talebin çoktan pandemi öncesi seviyelere geldiğini belirtiyor.

Sun Belt’teki yayılımın kontrol altına alınması sonrası, ABD’de koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görevlerin sayısı bu ay içerisinde ilk defa 50,000’in altına düştü.

Dolardaki zayıflama da petrolün kazançlarında etkili oldu ve ABD’deki çıkmaza girmiş canlandırma paketi tartışmaları çözülürse, petrolde dolar kaynaklı kazançlar artabilir.

Öte yanda ise analistler ABD ham petrol stoklarında bir düşüş bekliyorlar. Eğer bu gerçekleşirse, stoklar art arda 3 hafta düşmüş olacak.

Batı Teksas petrolü, OPEC + koalisyonu ülkelerinin üretimi artırmasının piyasada fazla etkili olmaması ile birlikte, varil başına 40-42 dolar aralığının üst sınırını test ediyor. Bu hareket pandeminin dünyanın birçok bölgesinde yükselmesine rağmen gerçekleşiyor.

Vanda Insights kurucusu Vandana Hari, “ABD'de mali teşvik paketine ilişkin beklentiler, dolar için negatif bir görünüm ve ABD'de petrol talebi toparlanması için pozitif görünüm yaratmasından dolayı, yükselişlere yardımcı oldu," ve gelecekteki kazançların küresel toparlanmanın yatay seyretmesiyle beraber sınırlanabileceğini belirtti.

Eylül vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI) teslimatı Singapur saatiyle 12:00’de Nymex piyasasında %0.8 yükselerek varil başına 42.27 dolara çıktı. Bu işlemler 5 ayın en yüksek kapanışı olan 5 Ağustos’taki 42.19 dolar seviyesinin biraz yukarısında gerçekleşti.

Ekim vadeli Brent petrol, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Pazartesi günü %1.3 yükseldikten sonra %0.5 yükselerek varil başına 45.20 dolar seviyesine ulaştı.