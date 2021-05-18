Dikkat çeken iddia: Erdoğan ve Soylu 'Sedat Peker'i görüştü

Gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pazar günü Beştepe'de 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yarkadaş, görüşmenin Sedat Peker'in iddiaları üzerine olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 21:11
Dikkat çeken iddia: Erdoğan ve Soylu 'Sedat Peker'i görüştü
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KRT'deki canlı yayın programında konuşan Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Erdoğan ile Soylu'nun Saray'da bir araya geldiğini söyleyen Yarkadaş, "Edindiğim bilgiye göre, yarın Erdoğan grup konuşmasında Süleyman Soylu'ya destek veren bir açıklama yapacak" dedi.

Sedat Peker'in iddialarının da görüşüldüğünü aktaran Yarkadaş, şunları aktardı:

"Bugün AKP kulislerinde önemli bir bilgiye ulaştım. Bu bilgi de şu ana kadar medyaya yansımış değil. Recep Tayyip Erdoğan, pazar akşamı Marmaris'teki tatilinden Ankara'ya dönüyor. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Ankara'ya dönüyor. Süleyman Soylu da pazar günü Ankara'ya çağrılıyor. Külliye'ye çağrılıyor. AKP kulislerinden edindiğim bilgiye göre Erdoğan, Soylu ve Hasan Doğan yaklaşık 1,5 saat yüz yüze görüşüyorlar. Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına ve ürettiği gündeme ilişkin düşüncelerini dile getiriyor. Çok bilgi edinemedim fakat edindiğim bilgi şu: Süleyman Soylu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ertesi sabah Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Görüşmenin ardından Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu da bir açıklama yaptı, 'Arabam 1,5 milyon TL değil, 800 bin TL' diye. Edindiğim bilgiye göre, yarın Erdoğan grup konuşmasında Süleyman Soylu'ya destek veren bir açıklama yapacak."


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