Sedat Peker'in açıklamaları dünya basınında
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamaları Fransız basınında haber oldu.
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamaları tartışılmaya devam ediyor.
Sedat Peker’in, sosyal medya hesaplarından toplamda 5 video yayınlayan ve AKP’li siyasetçilerle ilgili dikkat çeken açıklamaları medyanın da gündemine oturdu.
Öte yandan Fransız Le Monde bugün yayımlanan "Les confidences d’un chef mafieux sèment le trouble en Turquie“ (Bir mafya liderinin Türkiye’de kargaşaya neden sırları) başlıklı haberinde, Sedat Peker’in açıklamalarına değinildi.
LE MONDE: AKP’Yİ TEDİRGİN ETTİ
Marie Jègo imzalı haberde, Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında açıklamalarının AKP’yi tedirgin ettiği belirtildi.
Peker’in açıklamaları için "Türk devletinin en yüksek temsilcileriyle ilişkisinin kirli çamaşırlarını açığa vurulması“ denilen haberde, „Eski koruyucularıyla hesaplaşıyor“ ifadeleri kullanıldı.
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