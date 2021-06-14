Dikkat çeken iddia: Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
Gazeteci Barış Yarkadaş, Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Siyaset-mafya ilişkileri içinde adının geçtiğine dair iddialar ortaya çıkan Veyis Ateş'in, Habertürk TV’den ayrılacağı öne sürüldü.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Barış Yarkadaş, "HABERTÜRK TV yönetimi, bugün Ana Haber Spikeri Veyis Ateş'in savunmasını istedi. Yönetim, tartışmaların odağındaki Ateş'ten odasını boşaltmasını da istedi. Görünen o ki; Spiker Ateş, savunmasının ardından kanalla yollarını mecburen ayıracak. Kanal yönetimi bu konuda kararlı" dedi.
Öte yandan Fatih Altaylı bugünkü yazısında, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini telefonla aradığını yazmıştı.
Altaylı, "Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar" demişti.
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