Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Veyis Ateş kararı
Sedat Peker’in iddialarında adını sıkça geçirdiği isimlerden Veyis Ateş’le ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) disiplin soruşturması açılmasına karar verdiği belirtildi.
Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker’in, Paramount Otel’de kaldığını iddia ettiği Veyis Ateş’le ilgili TGC’nin harekete geçtiği belirtildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne (TGC) TGC Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle Veyis Ateş hakkında TGC'ye çok sayıda şikâyet başvurusunun yapıldığı ifade edildi.
DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Bu başvurular üzerine toplanan TGC Yönetim Kurulu, Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve bu nedenle savunmasının istenmesine karar verdi.
PEKER NE DEMİŞTİ?
Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak.
28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var" ifadelerini kullanmıştı.
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