Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

22 Ekim 2020 Perşembe, 09:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.