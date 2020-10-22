Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili uyarı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 09:53
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler