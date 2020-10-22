Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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