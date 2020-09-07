Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Doğu Karadeniz'de Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat),bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat),bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İllere göre hava durumu ise şöyle;
ERZURUM 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Az bulutlu
ANKARA 16°C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 25°
CParçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 17°C, 38°
CAz bulutlu ve açık
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