Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

02 Mart 2021 Salı, 09:21

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya’nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA VE KARAMAN’A KAR UYARISI

Yağışların yağmur ve sağanak; güney ve doğu Marmara’nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Karaman ve Konya’nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

YÜKSEK KAR ÖRTÜSÜ BULUNAN KESİMLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmekte.

BİRÇOK ŞEHİR YAĞIŞ ALACAK

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı kar yağışlı 8

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu 12

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13