'Diktatör-densiz' atışması İtalya basınında: 'Erdoğan bir hafta bekledi, Draghi geri adım atmadı'

15 Nisan 2021 Perşembe, 13:38

EPA

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelemesinin ardından Erdoğan'ın dün verdiği yanıtta Draghi'yi "densizlikle" suçlaması İtalya'da yankı uyandırdı.

BBC Türkçe, İtalya'da Başbakanlık Basın Ofisi'ne, İtalya basınındaki iddialar ve Erdoğan'ın yanıtıyla ilgili açıklama yapıp yapmayacağını sordu. İtalyan bir yetkili, basında çıkan haberlerle ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.

İtalyan basını bir haftadır süren gerilimin diplomatik kanallarla yatıştırılmaya çalışıldığını ancak Draghi'nin "düzeltme yapması" önerisini reddettiğini yazdı.

Bugünkü İtalyan gazetelerinde, Erdoğan'ın Draghi'ye yanıtı ve İtalya tarafında bir haftadır yaşananların kulis bilgileri yer aldı. Erdoğan'ın dünkü sözleri İtalya'da yayımlanan gazetelerde "Erdoğan'dan saldırı: Draghi terbiyesiz" gibi başlıklarla geniş yer buldu.

İtalyan basını, Draghi'nin geçen Perşembe günkü basın toplantısında Erdoğan hakkında "diktatör" ifadesini kullanmasından bu yana Roma'nın sessiz kaldığına dikkat çekti. Gazetelerdeki kulis bilgilerine göre aradan geçen bir haftada İtalyan diplomasisi ilişkileri onarmak için çalışırken, Draghi geri adım atmaya ikna edilemedi.

La Stampa gazetesi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mario Draghi'ye özür olmasa bile düzeltme şansı vermek için bir hafta bekledi" diye yazdı. Gazeteye göre bu bir haftada "Draghi, İtalyan diplomasisini utandırarak sessiz kaldı" ve herhangi bir uzlaşma belirtisi görülmeyince Erdoğan'dan yanıt geldi.

La Repubblica gazetesi de İtalyan tarafının bir haftadır süren sessizliğine dikkat çekerek bunu şöyle açıkladı:

"Roma şimdilik sessiz kalmayı seçti. Bu 'yorum yok' çizgisiyle gerilimin azaltılması umuluyor."

Eski Ankara Büyükelçisi 'düzeltme' tavsiye etti

La Stampa gazetesinde yer alan kulis bilgilerine göre ayrıca, Başbakan Draghi'nin diplomasi danışmanlığını yapan İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, "diktatör" çıkışının hemen ardından devreye girdi. La Stampa "başbakanlık kaynaklarına" dayandırdığı haberinde şöyle yazdı:

"Mattiolo Başbakan'a, bu çıkışının 'ciddi sonuçlar" doğurabileceğini açıkladı. Türklerin ruhunu iyi tanıyan eski Ankara Büyükelçisi Mattiolo, 'Diktatör diye nitelenemez, bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor' dedi, ancak bu tavsiyesi Draghi tarafından 'Hiçbir şeyi düzeltmem' sözleriyle anında reddedildi."

Getty Images Eski Ankara Büyükelçisi Mattiolo'nun Draghi'ye "Diktatör diye nitelenemez, bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor" dediği belirtiliyor.

Draghi, Erdoğan'a "diktatör" yakıştırmasını, 8 Nisan'daki basın toplantısında, AB liderlerinin Ankara ziyaretinde yaşanan protokol krizini değerlendirirken yapmıştı.

Erdoğan: Açıklama densizliktir, terbiyesizliktir

Erdoğan ise dünkü yanıtında şunları söylemişti:

"İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir. Tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur.

"Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş bir kişi değilsin. Tayyip Erdoğan'a böyle bir ifadeyi kullanabilmen için senin tarihinden haberinin olması lazım, ama gördük ki haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle milletimizin bize vermiş olduğu irade ve teslimiyet ile milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz."

İtalya'da önceki koalisyon hükümetinin devrilmesi üzerine Cumhurbaşkanı yeni hükümet kurma görevini eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye vermişti. Draghi başbakanlığında geçen Şubat'ta kurulan, kısmen teknokratlardan kısmen siyasetçilerden oluşan hükümete parlamentodaki partilerin büyük kısmı destek veriyor.

Reuters

Siyasi liderlerden Draghi'ye destek

Erdoğan'ın sözleri üzerine İtalya Başbakanlığı'ndan yanıt gelmezken, siyasi parti liderleri Draghi'ye destek verdi. Geniş koalisyon hükümetinde yer alan Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, "Bugün her zamankinden de fazla Draghi'nin, demokrasinin, özgürlüğün, Batı'nın yanındayım" dedi.

İtalyan Solu Partisi lideri Nicola Fratoianni de "Muhalefet milletvekillerini tutuklayan, Kürt köylerini bombalayan Bay Erdoğan'ın İtalya Başbakanı'na tarz ve terbiye dersi vermek istemesi gerçekten komik" ifadelerini kullandı.

Yaşayan İtalya Partisi milletvekili ve Parlamento Dış İşleri Komisyonu üyesi Gennaro Migliore de "Draghi sadece gerçeği söyledi" diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da, Türkiye tarafından Draghi'ye gelen "tarihinden habersiz olduğu" iddiası ve "Mussolini" hatırlatmalarına tepki gösterildi. Sosyal medyada, "Draghi'ye geçmişte diktatörümüz olduğunu hatırlatması tuhaf. Erdoğan herhalde bizim diktatörümüzün sonunu hatırlamıyor" gibi yorumlar yapıldı.