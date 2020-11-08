Dil Devrimi’nin yılmaz savunucusuydu... Ali Dündar yaşamını yitirdi
Dil Derneği’nin kurucusu, gazetemiz yazarı, Köy Enstitülü Ali Dündar, 96 yaşında yaşamını yitirdi.
Eğitimci ve yazar Ali Dündar, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Dündar, bugün, Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
1924 Kayseri doğumlu olan Dündar, Akkışla Atatürk İlkokulu’nu, Pazarören Köy Enstitüsü’nü ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nü bitirdi.
Georgetown Dil Enstitüsü’nde de eğitim gören Dündar, 1944’ten emekli olduğu 1974’e kadar çeşitli illerdeki ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlik, yöneticilik ve müfettişlik yaptı.
Dündar, emekli olduktan sonra Türkiye Azot Sanayi Kurumu’nda başdenetçilik ve özel kuruluşlarda genel müdürlük görevlerinde bulundu.
Dündar’ın yazıları, gazetemizin yanı sıra 1942’den itibaren Köy Enstitüleri Dergisi, Yağmur ve Toprak, Varlık, Türk Dili Dergisi, Şölen, Hakimiyet, Atatürkçü Düşünce ve Çağdaş Türk Dili dergileri ile Ulus, Barış, Halkçı ve Yeni Halkçı gibi gazetelerde yayımladı.
Atatürkçülük ve Dil Devrimi savunuculuğundan ödün vermeyen Dündar, yaşamı boyunca çeşitli ödüllere değer görüldü.
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