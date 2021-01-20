Dilencilere iyi haber
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) bir kişiye dilencilik yaptığı için hapis cezası veren İsviçre’yi haksız buldu. Mahkeme, temel ihtiyaçların karşılanması için dilenme hakkının engellenemeyeceğine karar verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsviçre'de Romanya uyruklu bir kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilmesini insan hakları ihlali olarak buldu. Strasbourg'da görülen davada mahkeme, dilenen kişinin, "İçinde bulunduğu olumsuz koşullar" nedeniyle durumunu başkalarına bildirme ve temel ihtiyaçlarını, "Dilenerek karşılamaya çalışma hakkına" sahip olduğuna karar verdi.
Öte yandan, İsviçre, dilenenen kadına AİHM tarafından yaklaşık bin Avro tazminat ödemeye mahkum edildi.
BİR ÇOK KEZ ÇEŞİTLİ CEZALARA ÇARPTIRILDI
AİHM'in verdiği kararda Romen kadının son derece yoksul bir aileye mensup, işsiz ve sosyal yardım olanaklarından mahrum olduğuna vurgu yapılarak, kadının bu nedenle Cenevre'de defalarca dilenmek durumunda kaldığına dikkat çekildi.
Cenevre'de geçerli olan yasalara göre dilencilik suç sayılırken, Romyan uyruklu kadının yasağa rağmen dilenmeye devam ettiği, bu nedenle çok defa çeşitli cezalara çarptırıldığı belirtildi.2014 yılında yaklaşık 464 euro para cezası verilen kadına, 2015 yılında da beş gün hapis cezasına mahkum edildi.
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