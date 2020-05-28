Dilgeş bebek 3,5 yaşında cezaevinde

28 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde böbrek yetmezliği hastası olan Dilgeş bebeğin cezaevine konulmasına tepki gösteren avukat Berdan Acun, müvekkili Gönül Aslan’ın tutuklama kararına itiraz etti.

Dilgeş bebeğin babasının yurtdışında olduğunu ve bakacak kimse olmadığı için annesiyle beraber cezaevine girdiğini belirten avukat Berdan Acun, “Anne Gönül Aslan örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Ancak dosyadaki hakkında yer alan iddialar ise bir kadın derneğinin üyesi olmak. Bu dernek halen faaliyette ve legal bir dernek. Bu derneğin düzenlediği eylem ve etkinliklere katılmak suçlama konusu edildi” dedi.

Cezaevi koşullarının çocuklar için uygun olmadığına dikkat çeken Acun, “Dilgeş’in sağlık problemleri var. Bu nedenle annesi tedirgin. Özellikle pandemi sürecinde cezaevlerinin durumu ortada. Çocuk büyük bir risk grubunda. Şu an ise Dilgeş ve annesi karantinadalar. Karantina süreci tamamlanınca koğuşa geçecekler” diye konuştu.

Bu arada, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Dilgeş bebek ve annesinin tutuklanmasını Meclis’e taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren Tosun, “Gözaltına alınan kadınlara; kadın örgütleri ve hareketlerinin etkinliklerinin ve dayanışmalarının suç unsuru sayılmasının gerekçesi nedir? Türkiye’de kadınların dayanışma içerinde bulunmaları yasak mıdır Dilgeş’in tedavi edilebilmesi için bir girişimde bulunacak mısınız?” diye sordu.

Sanatçı Nazan Öncel, Dilgeş bebeğin cezaevine konulmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.