Dilipak çark etti: 'Fahişe' derken kastım kadın grubu değil

13 Ağustos 2020 Perşembe, 15:14

Kadınlara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle tepki çeken gerici Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugün yeni bir yazı kaleme aldı.

"İffetli bir kadına iffetsizlik isnat etmek ‘Haddi lian’ı gerektirir. Bu en büyük günahlardan biridir. Hele bir topluluğun tümünü iffetsiz ilan etmek, bu çok çok daha büyük bir günahtır" diyen Dilipak, 'fahişe' derken AKP'yi ya da kadın gruplarını değil LGBT'yi kast ettiğini ileri sürdü.

Dilipak, "Danimarka’da fuhşiyatın pazarlandığı Sex Fuarı’nda bulunanların tamamını bile ‘fahişe’ ilan etmek ‘haddi aşmak’ demek olur. Peki yıllarca birlikte olduğunuz, birbirimizi tanıdığınız insanlar olarak, birbirimize nasıl böyle bir itham ve iftirada bulunabiliriz!" ifadelerini kullandı.

KONUYLA İLGİLİ ARTIK YAZMAYACAKMIŞ

"Fitneyi körükleyen ben değildim... " diyen Dilipak şöyle devam etti:

"Peki, 40 kere söyledim, fahişe derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil! LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir ‘fahişe ve türevleri’. ‘Papatyalar veya Ak Parti içindeki AKP’liler’ derken ise, Ak Partililerin tamamını kastetmediğim ortadadır. Böyle bir iddiadan Allah’a sığınırım.

O yazımdaki ‘bu fahişe ve türevleri’ tanımı yerine LGBT+’yı koyup okuyun bakalım. O zaman sesiniz çıkmayacak. Bu tanımı yaparken, belli bir sermaye grubunun sponsor olduğu, AK Parti içindeki AKP’liler diye tanımlamaya çalıştığım bu grubun nasıl olup da bu LGBT’lilere sahip çıktığı ve bunlara sponsorluk yaptığını anlatmaya çalışıyorum.

Dilipak, konuyla ilgili artık yazı yazmayacağını da kaydetti.

AKP Kadın Kolları, Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunmuştu.