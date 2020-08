Yeni Akit 'helallik' istedi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 10:14

Gerici Yeni Akit'in yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadınları hedef aldığı “AK Parti’nin papatyaları” başlıklı yazısında “fahişeler” diyerek hakaret etmişti.

Bunun ardından AKP’li kadınlar 81 ilde Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yeni Akit'in Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu ise bugün kaleme aldığı "Helallik dileği ile..." başlıklı bugünkü köşesinde hem Dilipak'a sahip çıktı hem de özür diledi.

Dilipak'ın yazısında saldırının olmadığını öne süren Karahasanoğlu, "'Ben AK Partiliyim. Akepeli değilim' diyen hiç bir kişi, 'Bu sözlerin muhatabı benim' diyemez, dese de doğru söylemiş olamaz" dedi.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü olması sebebiyle her köşe yazısından sorumlu olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, "Gazetedeki sorumlu müdür olmam hasebi ile.. Yayınlanan her haber ve köşe yazısından, Basın Kanunu gereği cezai sorumluluğu olan müdür sıfatı ile.. Abdurrahman abinin, kesinlikle böyle bir kastı olmadığına tüm vicdanımla, tüm hayatımla, tüm kalbimle şehadetimi tekrarlayarak. Dindar kadınların.. Hatta, kendileri dindar olmasa bile, dindarlara saygısızlık etmeyen her bir insanımızın.. Hedef yapılan, çarpıtılan, farklı şekilde gösterilmeye çalışılan ifadeden dolayı bir üzüntüleri varsa, onların üzüntüsü, benim üzüntümdür" dedi.

Helallik de isteyen Karahasanoğlu, "Dilipak abinin ailesine saygısızca edilen sözlerden dolayı (karşı mahalleyi ciddiye almıyorum. Bizim camiamızdaki insanlardan) bir helallik beklediğimi de hatırlatarak.." derken, "Üzülen AK Partili kadınlardan. AK Partili olmasa bile dindar kadınlardan. Veya her iki gruptan olmasa da, dindarları tahkir etmeyen, kendisi hangi inançtan olursa olsun her bir kadından gazetenin sorumlu müdürü sıfatımla, helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.