Dilipak: "İmam Hatipler deist üretiyor"
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında, İmam Hatiplerin ve ilahiyat fakültelerinin “Deist” yetiştirdiğini söyledi.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “‘Deizm’ ‘Pozitivizm’in çocuğu mu?” Başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Dilipak bugünkü yazısında, İmam Hatiplerin ve ilahiyat fakültelerinin “Deist” yetiştirdiğini söyledi.
Dilipak, "İmam hatipler, ilahiyatlar deist üretiyor! Proje İHL'lerde 'asrın idrakine İslamı söyleten' gençler değil, 'asrın idrakine uygun bir İslam yorumu' geliştiren gençler yetişiyor" ifadelerini kullandı.
Akit yazarı şöyle devam etti:
"Evet, bu akıl insanları deist yapıyor. Eğer hiçbir şeye karışmayan, kurguladığı dünyaya sırtını dönüp, onları unutan bir Tanrıdan söz ediyorsanız, Şeytanlar onun yurdunu işgal etti. O zaman ya varlığından haberdar olmadığınız ve sizi unutan bir Tanrı yerine şeytanla ilişki kurmayı deneyebilirsiniz. Ya da pozitig akılla çözemediğiniz bir problem karşısında konuyu araştırılması gereken, şu an için bilinmez olan bir konu olarak görüp agnostik olabilirsiniz. Bakıyorsunuz, her kafadan bir ses çıkıyor. Dini inanışlar birbirini yalanlarken, aynı dinin mensupları da birbirini yalanlıyorsa pozitivist, rasyonalist akılla yetiştirdiğiniz, 'Allah’ın varlığının delilleri'ni ise Agres Morisson mantığı ile pozitif kurallara bağlama gereği duyuyorsanız o insancık niye septik olmasın ki! Bu sebepledir ki, imam hatipler, ilahiyatlar deist üretiyor! Özellikle de proje İHL'lerde 'asrın idrakine İslamı söyleten' gençler değil, 'asrın idrakine uygun bir İslam yorumu' geliştiren gençler yetişiyor."
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
- Yavaş'tan gençlere Kripto para uyarısı
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- Araç sahipleri dikkat: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor!
- İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- İşkence görüntülerine tepki
- Show TV’den ‘Güldür Güldür Show’ kararı
- Erbakan'dan 'kısırlaştırma' iddiası
- Tartışılan öneri reddedildi