Dilipak'tan 'Ayvatoğlu' mesajları: 'Şeytanın ini yakınızda' dedi, eski CHP'li ismin uyarısını paylaştı

28 Mart 2021 Pazar, 14:44

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, lüks bir araçta uyuşturucu kullandığı görüntüleri ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu üzerinden iktidara yönelik dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından iktidara "Hamza Kürşat Ayvatoğlu olayının üstünü örterseniz, kendi çocuklarınızı felakete götüren yolları da görmezden gelmiş olursunuz. Gün gelir o canavar sizi de vurur. Paranın izini sürün ilişkiler ağını çözersiniz. O izi sürerseniz, o yol sizi şeytanın inine götürür. O yer yakınızda." diye uyarı yaptı.

Dilipak, konuyla ilgili ayrıca CHP eski milletvekili Faik Tunay'ın videosunu da paylaştı.



Tunay, Dilipak'ın doğrudan kendi hesabından dolaşıma soktuğu o videoda şu ifadeleri kullanıyordu:

"Türkiye 2 gündür Kürşat Ayvatoğlu'nu konuşuyor. Ben buna 'yeni nesil dava adamı' diyorum. Kollarda kafam kadar saatler, Instagram'da pahalı arabalarla silahlarla pozlar, AKP'nin bakanlarıyla çektirilen fotoğraflar. İşte bunlar yeni nesil dava adamı. Bir eskiyi bir de bunları düşünüyorum. AKP içerisinde bunun gibi zıpırların sayısı git gide artıyor. Buradan uyarıyorum: Titanik batıyor. Hiçbir lider, siyasi parti vazgeçilmez değil. Bu tür örnekler çoğaldıkça milletten uzaklaşıyorsunuz. Çok büyük tepki ve ah alıyorsunuz, benden söylemesi."



