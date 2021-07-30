Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan yangına 'çözüm'
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ülkenin bir çok yerinde yaşanan orman yangınlarıyla mücadelede çözümü 'kenevir'de buldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dilipak, "Ekonominin canlanması için ve koronavirüse karşı şifa kaynağı olan kenevir ekelim" dedi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'nin bir çok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Yangınlara karşı çözüm önerisi sunan Dilipak, "Havayı suyu toprağın islahı, ekonominin canlanması için ve Covid'e karşı şifa kaynağı olan kenevir ekelim" ifadelerini kullandı.
Dilipak'ın paylaşımı şu şekilde:
"Orman yangının yarasını sarmak, havayı suyu toprağın islahı, ekonominin canlanması için ve Covid'e karşı şifa kaynağı olan kenevir ekelim. DSÖ dese yaparsınız değil mi!? Batılılar Kenevir ekiyor, peki bu konuda niye direniyorsunuz!Engelleyenleri Allahın hükmüne havale ediyorum!"
Orman yangının yarasını sarmak, havayı suyu toprağın islahı, ekonominin canlanması için ve CoVID'e karşı şifa kaynağı olan KENEVİR EKELİM. DSÖ dese yaparsınız değil mi!? Batılılar Kenevir ekiyor, peki bu konuda niye direniyorsunuz!Engelleyenleri Allahın hükmüne havale ediyorum!— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) July 30, 2021
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