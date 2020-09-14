Dilipak: Sosyalistlere savunma yazmakla meşgulüm'

14 Eylül 2020 Pazartesi, 11:29

İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara hakaret eden Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’nin kendisine karşı açmış olduğu dava ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” diyerek hakaret eden Dilipak, büyük tepki toplamıştı. “AK Parti’nin papatyaları” yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara yönelik “fahişe” ifadesini kullanmasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kadın-Çocuk Komitesi harekete geçerek ilk suç duyurusunda bulunmuş daha sonra AKP’li kadınlar 81 ilde Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

“SOSYALİSTLER, BÜTÜN KADINLARA HAKARET ETTİM DİYOR…”

Yeniakit.com.tr’de Ülke Gündemi programında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayan Abdurrahman Dilipak, AKP ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından hakkında açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dilipak, “AKP’nin papatyaları sözünden dolayı Sosyalistler (HKP’liler), bütün kadınlara hakaret ettim diyor. Ben AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyeti ikizi AKP’liler AK Parti’ye zarar veriyor diyorum birileri üzerine alınıyor. O birileri AK Parti Genel Başkanlığı adına hakkımda suç duyurusunda bulunuyor, AK Parti Genel Başkanlığı adına benim hakkımda tazminat davası açılıyor, AK Parti Kadın Kolları 81 ilde benim hakkımda suç duyurusunda bulundular. Bir yandan Halkın Kurtuluş Partisi hakkımda suç duyurusunda bulundular. Onlar için savunma yazmakla meşgulüm” dedi.

“AMAN, HOCAM BİZİM YAYINLARI İZLEMESİNLER…”

HKP Kadın-Çocuk Komitesi Üyeleri Abdurrahman Dilipak’ın yanı sıra Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur, Akit Gazetesi Haber Müdürü Faruk Ezen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilipak programın devamında; “Halkın Kurtuluş Partisi dilekçesini hazırlarken coşmuşlar öyle suçlamalar yapıyorlar ki Gazetenin Sahibi de sanık, Haber Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni yani sorumlu müdür değil yani herkesi bulabilseler belki Mehmet Özmen’i o da bununla mülakatlar yapıyor orda da konuşmuştu diye” ifadelerine yer verdi. Program sunucusu Mehmet Özmen, “Aman, Hocam bizim yayınları izlemesinler, izlerlerse bizleri de sanık yaparlar şimdi” dedi.