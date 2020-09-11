Dilipak'tan skandal 'fahişe' sözlerine savunma: Ak Parti değil AKP dedim

11 Eylül 2020 Cuma, 07:22

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara “fahişeler” diyerek hakaret etmiş bu sözler büyük tepki toplamıştı. “AK Parti’nin papatyaları” yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara yönelik “fahişe” ifadesini kullanmasının ardından AKP’li kadınlar 81 ilde Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

“AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuşan Erdoğan, “AK Partinin kadınları için AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

104 SAYFALIK SAVUNMA

odatv'nin haberine göre, AKP’nin Dilipak’tan “davacı” olmasının ardından Dilipak 104 sayfalık savunma hazırladı. Dilipak’ın avukatları da bir davanın tarafının parti olamayacağını belirterek mahkeme talebinin reddedilmesini istedi. Avukatlar Dilipak’ın yazısında bilerek “Ak Parti” demediğini “AKP’nin papatyaları” diyerek AKP içerisindeki bir zihniyeti kastettiğini dile getirdi.

Yazısındaki “fahişe” ifadesini de açıklayan Dilipak, “Bir kişiye ya da gruba hakaret edilmesi, bu kişinin mensup olduğu gruba, topluluğa ya da kuruma da hakaret edildiği anlamına gelmez. Benim yazımda MATUFİYET açısından hedefte kim var? AK Parti mi? AK Partili kadınlar mı, erkekler de dahil mi? Erkeklere ‘Fahişe’ denmiş olabilir mi? ‘Fahişe ve türevleri’ derken maksat LGBT+’liler olamaz mı?” diye belirtti.