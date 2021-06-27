Dilipak'tan AKP'ye "Sizi cemaat kurtarır" mesajı

27 Haziran 2021 Pazar, 09:35

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Dilipak, bugün yayımlanan “1 tripod + 1 kamera ile baş edebilmek!..” başlıklı yazısında, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamalarına değindi.

Dilipak, Peker’in açıklamalarının karşılık bulduğuna dikkat çekti. AKP’ye seslenen Dilipak, “Bu tartışmalar başladığında eğer dinamik bir sivil toplum, cemaat, kanaat önderleri yoksa siz ağzınızla kuş tutsanız eski tanıyanlarınız dışında kimseyi ikna edemezsiniz” dedi.

Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir kamera ve bir tripod bugün, onlarca kişinin çalıştığı, pahalı donanımlara sahip bir TV kanalından daha etkili olabilir. Son yaşadığımız olaylar bunu gösterdi. Ve bu işin geri dönüşü de yok. Başkaları da, özellikle KoVID kapatma günlerinde, 'evden iş', 'evden okul' uygulamaları ile aslında bu işi iyice öğrendiler. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Her şey çok hızlı gelişecek. Yarın Boraks, öbür gün Hidrojen Sülfür konusu gündem olabilir. Bir sonraki gün JİTEM var mıydı, yok muydu, ne oldu sorusu gündeme oturur. Ağar, Çakıcı, Peker derken bir sonraki yeni ididalar gündeme oturabilir. Bu tartışmalar başladığında eğer dinamik bir sivil toplum, cemaat, kanaat önderleri yoksa siz ağzınızla kuş tutsanız eski tanıyanlarınız dışında kimseyi ikna edemezsiniz..

Sizi rahatsız eden o şikâyetleri alarm gibi düşünürseniz, alarmı sökerek şikâyetleri sona erdiremezsiniz. Şikâyetleri ciddiye alıp, şikâyet konularının üzerine giderseniz, toplumun zihninde oluşan suali mukadderlere cevap verirseniz sorunu çözersiniz."