Peker'den Soylu'nun yayınladığı fatura hakkında açıklama
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, SBK'nin uçağını kiraladığını belirterek fatura yayımlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Peker, "Sezgin Baran Korkmaz’ın akrabalarıyla görüştüm" dedi.
İçişleri Bakanlığı; Bakan Süleyman Soylu'nun, ABD’nin talebi ile Avusturya’da karapara akladığı iddiasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier tipi uçağı kullandığı yönünde, gazetemizde bugün yayımlanan haberi doğruladı. Soylu, söz konusu uçağı kiraladığını belirterek fatura yayımladı.
Sedat Peker söz konusu faturaların sahte olduğunu öne sürdü.
Sosyal medya hesabındaki açıklamalarını sürdüren Peker, şunları yazdı:
"süslü sülü, Sezgin Baran Korkmaz’ın akrabalarıyla görüştüm. Utanmadan sahte fatura yayınlıyorsun. Devletin namusunu zedeledin. Bu yetmedi devletin ahlakını da lekeledin Vallahi yüce divana gideceksin. Peçete kağıdına yazıp yayınlasaydın daha inandırıcı olurdu."
"süslü sülüman, senin bundan sonraki seçim sloganın bence şu olmalı “CEKETİMİN KOLU YOK DÜMENİM SONU YOK”. Sana yalan söylediğin için doktorun olarak her gün birer adet Haldon ve Akineton yazıyorum. Yalana devam edersen Akineton’u iptal edeceğim kasılıp acı çekeceksin."
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