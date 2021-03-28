"Kokain değil pudra şekeri": CHP'li Pekşen'den 'Ayvatoğlu' soruşturmasına bakan savcıya 6 soru
AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks aracında kokain kullandığı görüntülere ilişkin verdiği ifadede "Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” dediği ortaya çıktı. Ayvatoğlu'nun ifadesi sosyal medyada gündem olurken CHP eski milletvekili Haluk Pekşen de soruşturmayı yürüten savcıya 6 soru sordu.
Lüks araçta kokain kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkan eski AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, ifadesinde "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" dedi. Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayvatoğlu'nun ifadesinin ortaya çıkmasının ardından "pudra şekeri" sosyal medyanın gündemine oturdu. Ayvatoğlu'nun bu ifadesi nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest kalması ise tepkiler neden oldu.
CHP eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen de AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından soruşturmayı yürüten savcıya 6 soru sordu.
Pekşen'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Soruşturma Savcısına bir kaç soru;
1-Neden Adli Tıp incelemesi yapılmadı?
2-Neden yolsuz mal varlığı ile ilgili tek bir soru yok?
3-Mal varlığının kaynağı nedir?
4-Başka birilerine de”pudra şekeri”çektirdi mi?
5-HSK bu soruşturmaya el koyacak mı?
6-“Pudra şekeri”stokları var mı?"
Soruşturma Savcısına bir kaç soru;— Haluk Pekşen (@halukpeksen) March 28, 2021
1-Neden Adli Tıp incelemesi yapılmadı?
2-Neden yolsuz mal varlığı ile ilgili tek bir soru yok?
3-Mal varlığının kaynağı nedir?
4-Başka birilerine de”pudra şekeri”çektirdi mi?
5-HSK bu soruşturmaya el koyacak mı?
6-“Pudra şekeri”stokları var mı? pic.twitter.com/nutKot566e
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