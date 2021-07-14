15 Temmuz gazisinden Melih Gökçek hakkında suç duyurusu: 15 ayrı 'FETÖ' iddiası

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:36

15 Temmuz darbe girişiminde üç yerinden yaralanan Necmettin Utuş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Utuş, Gökçek hakkında “Silahlı suç örgütüne üye olma, suç örgütüne yardım etme, terörün finansının sağlanması, görevi kötüye kullanma ve terör örgütü propagandası yapma” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusunda Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel’in “Parsel Parsel” kitabı da hukuki delil olarak gösterdi.

Yeniçağ'ın haberine göre, Utuş’un suç duyurusunda Melih Gökçek'e yönelik 15 maddede sıralanan iddialar şöyle oldu:

1-Hain FETÖ/PDY terör örgütünün kurucusu olan Fettullah Gülen’in bizzat kurucusu olduğu Türk Sağlık ve Tedavi Vakfına, Ankara’da bulunan hazine mülkiyetindeki arazinin 253.618 metrekaresi kiralık olarak verilmiştir. Vakıf da söz konusu araziyi Fatih Üniversitesine tahsis etmiştir. Araziyi veren Gökçek hakkında işlem yapılmamıştır.

2-Ankara Ayrancı’da Portakal Çiçeği Vadisi’ndeki belediyeye ait arazinin otopark alanı vasfından çıkartılıp sosyal kültürel tesis alanı yapılarak FETÖ ’nün kritik isimlerinden, şimdi firari olan Akın İpek’in şirketlerinden Atlantik Eğitim Yayın Taşımacılık Bilgisayar Ticaret Aş ’ye, ihalede usulsüzlük yapılarak verilmiştir. Aynı şirket daha sonra İncek ’te yaptırmış olduğu bir liseye şüpheli Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in adını vermiştir.

3-FETÖ itirafçısı Turgay Tekinay, örgütün 2009 seçimlerinde şüpheli Melih Gökçek lehine seçim çalışmaları yürüttüğünü beyan etmiştir.

4-Etimesgut ilçesi Yapracık mahallesinde, FETÖ firarisi eski Başsavcı vekili Şadan Sakınan ’a ait parsel numarası 823 olan 500 metrekarelik tarlayı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Temmuz 2013 tarih ve 1346 numaralı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve konut alanı olan ve inşaat emsali 3.30 olan 48.410 ada ve 2 nolu parsele hisselendirerek milyonlarca lira rant sağlanmasına sebep olmuştur.

5-FETÖ ’nün mali işlerden sorumlu Ankara imamı olarak da bilinen, firari işadamı Rahmi Bıyık ’ın sahibi olduğu Doğukan İmar, Hisar Proje, Pusula İmar ve Asya-Tek firmaları aracılığıyla toplamda 117 farklı sıra numarasında ada ve parsellerde emsal artışı yapılarak Rahmi Bıyık üzerinden örgüte kaynak aktarımı yapılmıştır.

6-Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim tesisi kurmak amacıyla 2008 yılında şüpheli Melih Gökçek’ten talep edilmesine rağmen, şüpheli bu araziyi İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi ve Aygen Konut Yapı Kooperatifine satmıştır. Bu kooperatiflerin yöneticileri incelendiğinde FETÖ ’den yargılanan Eski başsavcı vekili Şadan Sakınan, FETÖ üyesi eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez, FETÖ ‘ye üye olmak suçundan yargılanıp ceza alan eski savcı Mustafa Bilgili ve FETÖ firarisi ünlü gazeteci Önder Aytaç ‘ın bulunduğu görülmektedir.

7-FETÖ iltisak sebebiyle kapatılan Genç Girişim ve Yönetişim Birliği Derneği Başkanı, Ufuk Bayraktar’ın ortağı olduğu Çelik Grubu’na toplamda 358.000.000 -TL ‘lik ihale verilmiştir.

8-FETÖ’cülerin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey kadrolarda görev alması

9-Amerika’da Fetullah Gülen emriyle kurulduğu bilinen Türk-Amerikan Birliği Derneği’ni ziyaret edip FETÖ ’nün Amerika Birleşik Devletleri imamı olarak bilinen Faruk Taban ile bir dizi toplantılar gerçekleştirmiş ve toplantı sonrası örgüt üyeleriyle birlikte fotoğraflar çektirmiştir.

10-Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ’nün eğitim sistemini zafiyete uğratması ve bu yöntemle devlet mekanizmasını nüfuz etmesini engellemek amacıyla dershanelerin kapatılması yönünde tavır göstermesine rağmen, şüpheli Melih Gökçek, Etimesgut ilçesindeki 20.690 metrekarelik Ankara Büyükşehir Belediyesine ait arazinin 10.000 metrekaresinin imarını 17 Ocak 2014 tarihinde, FETÖ ’ye okul veya dershane açması için özel eğitim ve öğretim tesisi alanına çevirmiştir.

11-Kamuoyunda Ankapark olarak bilinen, belediye tarafından yaptırılan lunaparkın tanıtım reklamı adı altında, 17/25 Aralık sonrası FETÖ ’ye ait yayın organları Samanyolu TV’ye 240.000-TL, KanalTürk ’e 81.000 -TL, Samanyolu Haber kanalına 36.000 -TL, Bugün TV’ye 18.000 -TL olmak üzere KDV hariç toplamda 375.000 -TL tek kalemde kaynak aktarılmıştır.

12-Şüpheli Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in sahibi olduğu Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yayıncılığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ye ait olan Beyaz TV adlı kanalın bulunduğu binanın sahibi olan Alaattin Kaya isimli şahsın FETÖ istişare heyeti üyesi, FETÖ Medya faaliyetleri sorumlusu ve BYLOCK kullanıcısı olduğu bilinmektedir. Şahsın tüm malvarlığına örgüt üyeliği sebebiyle el konulmasına rağmen yalnızca FETÖ ’ye ait olduğu bilinen sahibi hakkında FETÖ ’den yakalama kararı bulunan basın yayın organı TARAF GAZETESİ ile şüpheli Melih Gökçek ‘in oğlu Osman Gökçek’in kanalı BEYAZ TV ‘nin ortak kullandığı binaya el konulmaması dikkat çekicidir.

13-Tam da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yapıldığı günde, darbe girişiminden birkaç saat önce Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde alınan emsal artışı kararı ile birlikte FETÖ ’cü Ömer Akgül’ün ortağı olduğu, Kamuoyunda TOGO KULELERİ olarak bilinen içinde AVM ve rezidansların bulunduğu yapıya 2.875 metrekare kanuna aykırı fazla inşaat hakkı verilmiştir.

14-Şüpheli İ. Melih Gökçek’in 27 Mart 2014 tarihinde 17-25 Aralık girişimi sonrası bir tarihte, Kanal A televizyonundaki Fatih Şahin’in sunduğu Çerçeve programında, yaptığı “Özellikle Hizmet hareketine ben yıllarca yardım ettim. Her türlü fedakârlığı yaptım. Onlar istemediler, ben teklif ettim. Çok değerli insanlar var içinde. Çok samimi insanlar var. Hele tabanı pırıl pırıl insanlar. İki tane oğlum var, iki oğlum da Samanyolu’ndan mezun. İki tane torunum var, ikisi de Samanyolu Okulları’nın versiyonu sayılan Atlantik Okulları var, orada okuyorlar. Yani çocuklarımı Hizmet hareketine emanet ettim” konuşması.

15-FETÖ/PYD yapılanmasının bakanlar üzerinden hükümete yönelik ortaya sürdüğü rüşvet iddialarının olduğu, kamuoyunda 17-25 Aralık olarak bilinen süreçte. Bir bakanın rüşvet olarak aldığı iddia edilen kol saatinin, dönemin ve olayların sembolü haline gelmesine rağmen, şüpheli Melih Gökçek tarafından tam da TBMM-Genelkurmay kavşağına kol saati şeklinde bir şehir meydanı saati yerleştirtilmiştir. FETÖ/PYD yapılanmasının gerek sözde liderleri Fetullah Gülen tarafından gerekse örgüt üyeleri tarafından buna benzer üstü kapalı mesajlar içeren sembollerin kullanıldığı çokça görülmüştür. Bu gibi bir sembolün de tam da TBMM-Genelkurmay kavşağına 17-25 sonrası konulması üstü kapalı bir örgüt propagandası ihtimalini akıllara getirmektedir.

“NEREDE ADALET NEREDE HUKUK”

Suç duyurusu sonrası konuşan Nejmettin Utuş, “Bazı AKP mensupları, bürokratlar ve hatta bakanlar; zengin hısım, akraba ve iş ortaklığı olan FETÖ’cü darbecileri korumak için onursuz bir yarış içine girdiler ve üzülerek söylüyorum ki bunda da muvaffak oldular. Bu yapılan ihanetlere karşı sayın bakanlar, Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu’nun, emniyet müdürlerinin ve savcıların kayıtsız kalması son derece üzücü ve manidardır. Sayın Bakan Abdülhamit Gül adaletten ve hukuktan bahsediyor. Bank Asya’nın önünden geçenlerin tutuklandığı ve cezaevine atıldığı bir ülkede, milyarlarca lira servet edinmiş FETÖ’cü iş adamları FETÖ borsasıyla serbest bırakılıyorsa eğer soruyorum; nerede adalet nerede hukuk?” diye sordu.