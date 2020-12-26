Dink davasında ev hapsi almıştı, eşi yaşamına son verdi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan, hakkında yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle ev hapsi kararı verilen dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Ecevit Emir’in eşi Şengül Emir yaşamına son verdi.
İddiaya göre Uşak’ın Eşme İlçesi Yeleğen Kasabası’nda yaşayan Ecevit çifti, ev hapsi kararının kasabada duyulması nedeniyle rahatsız oldu. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Şengül Emir, evin bodrum katında kendini astı.
Ecevit Emir savcılık ifadesinde eşini olaydan iki gün önce psikiyatriste götürdüğünü belirterek şu cümleleri kullandı:
“Eşim Şengül Emir, içimde bir sıkıntı var diyerek rahatsız olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Uşak’ta özel hastaneye psikiyatriye gittik. Kendisine 3 tane ilaç verildi. Bu ilaçlardan 2 tane kullandı. 2 gün sonra sabah 5.30 sularında kalktığımda eşim yanımda yoktu. Evin odalarına baktım yoktu. Sonra alt kattaki depo kısmına baktığımda kendini iple tavana asmış olduğunu gördüm. Eşimin kendini asmış olduğu ipi kestim, eşimi yere yatırdım. Eşimi ipten indirdiğimde vefat etmiş olduğunu anlamıştım."
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