Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Elazığ’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Sürücünün yardımına önce vatandaşlar ardından sağlık ekipleri yetişti.
Kaza, kentin en işlek bölgesi olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında kalp krizi geçiren Ö.F.S., 34 NT 2879 plakalı otomobili ile kaldırıma çaptı.
Sürücünün rahatsızlandığı fark eden çevredeki vatandaşlar Ö.F.S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, adamın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ö.F.S., olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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