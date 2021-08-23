Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:35

Kaza, kentin en işlek bölgesi olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında kalp krizi geçiren Ö.F.S., 34 NT 2879 plakalı otomobili ile kaldırıma çaptı.

Sürücünün rahatsızlandığı fark eden çevredeki vatandaşlar Ö.F.S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, adamın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ö.F.S., olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.