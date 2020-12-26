Dış basın: Olay TV’nin ekranı ‘iktidar baskısıyla’ karardı
Yayın hayatına 30 Kasım’da başlayan Olay TV kapandı. Yurt dışı basında da yer alan haberlerde, basın özgürlüğüne yönelik artan endişeler dile getirildi. Bloomberg haberinde, Çin benzetmesi yaptı. AFP ise, kanalın Kürt yanlısı muhafalet çizgisine değinerek, ‘sık sık cezalandırılan basın özgürlüğü endişelerini artırdı’ yorumunda bulundu.
Olay TV’nin kapanmasını yurtdışı basınında yer aldı. Haberlerde, bir Türk televizyon kanalı yayın hayatına başladıktan haftalar sonra kapandı. Gazeteciler iktidarın yapılan haberleri beğenmediği gerekçesiyle kanalın kapandığına dikkat çekti’ denildi.
BLOOMBERG: "İKTİDAR BASKISI FİŞİ ÇEKTİRDİ"
Bloomberg yapılan haberlerde Olay TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın yaptığı açıklama, “Kanalın en büyük hissedarının hükümetten gelen yoğun baskı sonrasında fişi çekmeye karar verdiğini” şeklinde görüldü. Haberde, Bir zamanlar ana akım olan en büyük kanalların Recep Tayyip Erdoğan veya Ak Parti ile yakınlığı olan iş adamları tarafından satın alındığını vurgulanarak, “Bu olay Türkiye medya endüstrisinin kademeli gelişimini” vurguluyor denildi.
Bloomberg tarafından, Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) geçen yılki raporu hatırlatılarak, “Türkiye'nin 47 muhabiri tutuklandığını ve Çin'den sonra dünyadaki en büyük ikinci gazeteci hapishanesi” olduğunu belirtti.
AFP: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDİŞELERİNİ ARTIRDI
‘Türkiye’de muhalefet televizyonu 26 gün sonra kapandı’ başlığıyla haber yapan AFP, “Türkiye’de Kürt yanlısı muhalefet görüşlerini yayınlayan bir özel televizyon kanalı, bir aydan kısa süre içinde kapandı. Bu durum, hak savunucularının sıklıkla dile getirdiği, ülke içinde sık sık cezalandırılan basın özgürlüğü endişelerini artırdı” yorumunda bulundu.
Haberde, “Çağlar kanalın editör çizgisinin Kürt yanlısı muhalefete çok yaklaşması nedeniyle çekildiğini söylerken Sarılar, hükümetin baskısına boyun eğdiğini iddia etti” denildi.
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