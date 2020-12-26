Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap: Asıl kendisine kolay gelsin bundan sonra

26 Aralık 2020 Cumartesi, 18:08

Yayın hayatına 30 Kasım’da başlayan Olay TV ekranı dün akşam karartıldı. Nevşin Mengü'nün sunduğu Ana Haber’e konuk olan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, "Cavit Bey, 'Bana iktidardan çok büyük baskı var, dedi kendisi. Devam edemeyeceğim’ dedi. Cavit bey iktidarı işaret etti. Bu nedenle Olay TV yayınını sonlandırıyor” açıklamasını yapmıştı.

Olay TV'nin kapanmasının ardından siyasetten ve medyadan birçok isim Olay TV'nin 'iktidar baskısı' nedeniyle kapatılmış olmasına tepki göstermişti.

Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada kanalın kapanmasını iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti.



Gazeteci Nevşin Mengü de ana haberlerini sunduğu Olay TV'nin kapatılmasının ardından YouTube üzerinden yayın yaparak Olay TV'nin neden kapatıldığını aktardı.

'ASIL KENDİSİNE BAŞARILAR'

Gazeteci Nevşin Mengü, Cavit Çağlar'ın 'Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.' sözlerine ilişkin 'ben de kendisine başarılar diliyorum sağ olsun, asıl kendisine başarılar bundan sonra' diyerek cevap verdi.

Mengü daha sonra yaptığı açıklamalarda, "Cavit Çağlar'ın bizim kanalın yönetimine,' ben çok baskı altındayım, bana baskı yapıyorlar İletişim Başkanlığı bana kızıyor aman böyle devam etmesin' dedi. Şimdi de yok efendim bana baskı gelmedi, ben kendim memnun kalmadım diyor. Kanalın yönetimine de bana baskı geldi dedi. Hangisi doğru, hangisi yalan ben bunu bilemem fakat kanalın yönetimine söylediği 'ya benim üzerime geliyorlar, çok baskı var üzerimde bunun için önce kadroyu değiştirelim' diyor. Şimdi Cavit Çağlar, bu kadro değişikliğini kendi kendine yaptığını söylüyor Taha Dağlı ile bir arkdaşla konuşmuş tanımıyorum. Taha Dağlı diyor ki 'Ben Cavit beyin beni arayıp, bizzat kendisinin davet etmesi üzerine ofisine gittim. Bir dizi görüşmemiz oldu. Kendisi Olay TV’nin yayın politikasından son derece rahatsız olduğunu, aslında böyle bir yayın arzu etmediğini ama en baştan müdahale etmediğinden dolayı maalesef işin bu noktaya geldiğini, bir nevi kandırıldığını söyledi'. Cavit Çağlar kendi kendine kara aldıysa nereden tanır Tahir Dağlı'yı arkadaşlar, Cavit Çağlar yıllardır kenarda takılan bir iş insanı. Bilemiyorum Cavit Çağlar'a kim önerdi bilemiyorum belki Cavit Bey kendisi sormuştur İletişim Başkanlığı'na kime geitireyim diye bu da olabilir.

'CAVİT ÇAĞLAR BİR GÜN DOĞRUYU SÖYLERSE ÖĞRENİRİZ'



Cumhurbaşkanlığı İletişim ofisinde çalışan arkadaşlar da bizimle hiçbir alakası yok bu meselenin ve bizimle alakalı gibi görünmesinden de rahatsısız' diyorlar. Belki de Cavit Çağlar kendi kendisine bunlar böyle yayıncılık yapıyor benim başıma iş gelir dedi, belki kendi kendine iktitardan yakın olduğu biirnden bir öneri istedi bu da olabilir. Bunların hepsi olabilir bilmiyorum belki Cavit Çağlar bir gün doğruyu söylerse öğreniriz" dedi.