Diş fırçası nasıl saklanmalı?
Dişleri temizlemek kadar diş fırçasını hijyenik ortamda saklamak da çok önemli. Özellikle nemli ortamda bırakılan diş fırçalarında bakteri ve mantarlar üreyebiliyor. Ayrıca dip dibe duran diş fırçaları arasında virüs geçişi olabiliyor. İşte diş fırçasını muhafaza ederken dikkat edilmesi gerekenler...
Evde genellikle herkesin diş fırçası aynı kap içinde bir
arada durur. Bu ve bunun gibi pek çok alışkanlığımız aslında diş sağlığımızı
tehdit ediyor. Bu yüzden, diş fırçalarını nasıl muhafaza etmemiz ve ne kadar
sürede değiştirmemiz gerektiği diş fırçalamak kadar önemli.
Diş fırçalarının kullanım sonrası kuruyabilmesi amacıyla
yeterli zamanın geçmesi için gün içinde her fırçalamada ayrı fırçanın
kullanılması daha sağlıklı. Nemli kalan diş fırçalarında ise bakteri ve
mantarlar üreyebiliyor. Bu yüzden diş fırçanızı kullandıktan sonra kıllarının
arasında diş macunu ve artık kalmayacak şekilde musluk altında yıkayın ve dik
pozisyonda kurumaya bırakın.
Fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için
farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerekiyor, bu
yüzden gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesi gerekir.
DEĞİŞTİRMEMİZ
GEREKTİĞİNİ NASIL ANLARIZ?
Fırçanızı fırçalamalar arasında kapalı kapta saklamayın. Kapalı ortamda nemli diş fırçasının kılları üzerinde bakteriler oluşacaktır. Diş fırçası kıllarının yıpranması kontrol edilerek en fazla 3 ayda bir değiştirilmelidir.
Fırçanıza karşıdan ve yandan baktığınızda fırça kıllarında
açılma görüyorsanız fırçanızı değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bazı fırçalar,
üzerine entegre edilmiş olan indikatörlü fırça kılları ile kullanım süresi
dolan diş fırçalarında renk değiştirerek kullanıcıyı uyarmaktadır.
Ağız bakımında en önemli olan mekanik temizliktir. Yani
dişlerin diş fırçası ile etkin bir şekilde temizlenmesidir. Ancak diş
macunlarının içeriklerindeki florür ile mine dokusundaki hasarları onarma ve
abraziv partiküller ile bakteri plağını uzaklaştırma açısından ağız bakımına
katkıları vardır. Bu amaçla yeterli özeliklere sahip herhangi bir marka diş
fırçası ve diş macunu kullanılabilir. Sonuçta sağlıklı dişlere sahip olmanın
yolu günde 2 kez düzenli olarak diş fırçalamaktan geçer.
Dişeti çekilmesi, yanlış diş macunu ve fırçası kullanımı, asitli gıdaların sık kullanımı gibi nedenlerle oluşan diş hassasiyetlerinde hassasiyet giderici diş macunları kullanılabilir. Diş eti hastalığına sahip bireyler diş etine yönelik diş macunlarını kullanabilirler.
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