Diş hekimleri: Bizi de duyun
İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO) Yönetim Kurulu, pandemi mücadelesinde ön cepheye sürülen meslektaşları için ses verdi.
Filyasyon ekiplerinde görevli olan diş hekimlerinin sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunan bir bildiri yayımlayan İDO Yönetim Kurulu, sağlık çalışanları arasında ölümlerin arttığını ve endişeyle izlediklerini vurguladı. İDO Başkanvekili Tarık İşmen, “Alkışlar; kaygı, güvensizlik ve tükenmişlik duygumuzu silmeye yetmiyor. Unutulmamalı ki; tüm koşullara rağmen özverili biçimde çalışmaktan ödün vermeyen sağlık çalışanları, hekim ve diş hekimleri, toplum sağlığının sigortasıdır. Onlar bu fedakarlıkta yalnız bırakılmamalı ve sesleri duyulmalı” dedi.
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