Dış ticaret açığı ne kadar oldu: İşte rakamlar
Dış ticaret açığı Şubat ayında geçen yıla göre %10.7 artarak 3.36 milyar dolara çıkarken, ihracat %9.6 artışla 16.01 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı verilere göre ihracat şu ana kadarki en yüksek Şubat ayı değerini alırken, ithalat Şubat ayında %9.8 artışla 19.37 milyar dolar oldu.
Dış ticaret açığı Ocak-Şubat'ta ise %15.3 azalarak 6.39 milyar dolar oldu.
Türkiye'nin en yüksek ihracat yaptığı sektör olan otomotiv sektörünün ihracatı Şubat ayında geçen yıla göre yatay kalarak 2.17 milyar dolar oldu. Kazan, makinalar, mekanik cihazlar ihracatı %11.6 artarak 1.63 milyar dolar, elektrikli makina ve cihazlar ihracatı %22.2 artarak 912 milyon dolara çıktı.
En yüksek ithalat yapılan fasıllardan mineral yakıt ve yağlar Şubat'ta %10 azalarak 2.82 milyar dolar, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar %23.1 artarak 2.28 milyar dolar, demir çelik ithalatı ise %51.8 artarak 1.83 milyar dolar oldu.
Kaynak: Reuters
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