Dişhekimleri pandemide ekipman sorunu yaşıyor

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, koronavirüs salgınında filyasyon ekibinde görevlendirilen diş hekimlerinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Hekimlerin ekipman sorunu yaşadığını belirten Gül, “Filyasyon ekiplerinde görevli sağlık çalışanlarına verilen maskeler standartlara uygun ve yedekli değildir. Birçok meslektaşımız kişisel koruyucu donanımını hâlâ kendisi temin ediyor” dedi.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin (ADSM) 9 aydır pandemi koşullarına uygun hale getirilemediğini ve bulaş riski taşıdığını kaydeden Gül, “Mart ayından bugüne kadar gereken düzenlemeler yapılmadı. Sağlık Bakanlığına bağlı ağız diş sağlığı hastanelerinde ve merkezlerde pandemi koşullarına uygun teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce yapılmalı” dedi.

ADO Genel Sekreteri Gül, koronavirüs salgınında filyasyon çalışmalarında görevlendirilen diş hekimlerinin karşılaştığı sorunları ve buna karşı ADO’nun çözüm önerilerini aktardı.

Gül, hekimlerin yaşadığı sorunları ve önerilerini şöyle sıraladı:

- Kaliteli kişisel koruyucu ekipman yedekli olmalı, böylece enfeksiyon riski azaltılmalı.

- Yaz aylarında kullanılan naylon tulumlarla Ankara’nın zorlu kış koşullarında çalışmak mümkün değil. 112 acil servis ekiplerinin kullandıklarına benzer, soğuğa ve yağmura dayanıklı koruyucu ekipman ivedilikle temin edilmeli.

- Görev yaptığı kurumdan filyasyon ekibine alınan hekimler arasında rotasyon uygulaması yapılarak adil bir çalışma düzeni sağlanmalı.

- Vaka sayılarının artmasıyla birlikte eylül ayından itibaren uzmanlık öğrencileri de filyasyon ekiplerinde görevlendirilmeye başlandı. Görevlendirilen hekim sayısının ve görev sürelerinin kurumlar arasında farklılıklar göstermesi uzmanlık öğrencileri arasında huzursuzluk yaratıyor.

- Geç saatlere uzayan mesai sırasında güvenlik sorunu devam ediyor. Meslektaşlarımızın emniyeti için kolluk kuvvetinden destek alınabilir.