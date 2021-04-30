Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan Rus basınına: Müfettişleri kabul etmeye hazırız

30 Nisan 2021 Cuma, 13:38

Bakan Çavuşoğlu, Rus resmi haber ajansı RIA’ya röportajında, Türkiye'nin Rusya’dan aşı satın alımı ve aşının ortak üretimi gibi konulara değindi. Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanımız, Rus meslektaşları ile Sputnik V aşısının ortak üretimi ve satın alınması konularında anlaştıklarını söyledi. Bu, elbette orta vadeli bir plan" dedi.

“DURUM KONTROL ALTINDA”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, pasaport tartışmalarına da değinerek, Türkiye üzerinden transit geçiş yapan Rus pasaportu sahipleri için şu anda bir sorun olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu ve Rus vatandaşlarının evlerine dönebileceğini vurguladı.

Moskova yönetimi, koronavirüs vaka sayılarındaki sıra dışı artış nedeniyle, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye yapılacak tüm uçuşları askıya almıştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova konuya ilişkin demecinde, Türkiye’deki koronavirüs tablosunun çok hızlı bir şekilde karmaşıklaştığını belirtmiş ve mutasyona uğramış virüsün çoğunun Türkiye’den ülkeye geldiğini öne sürmüştü.

“ENDİŞELERİ ÖNEMSİYORUZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’deki tatil beldelerinin güvenliğini değerlendirmek için Rusya'dan gelecek sağlık müfettişlerini ağırlamaya her zaman hazır olunduğunu ifade ederek, “Geçen yıl Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bunun hakkında konuştum ve Rus uzmanları ülkemize davet ettim. İstedikleri zaman gelebilirler. Onları ağırlamaya hazırız. Şimdi gelmek isteseler dahi buna hazırız. Bunlar birkaç ziyaret şeklinde de olabilir” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelecek olan turistlerin tatil beldelerinin güvenliği konusundaki endişelerini önemsediklerini sözlerine ekledi.