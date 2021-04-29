Mevlüt Çavuşoğlu: Sağlık Bakanı ile mayısta Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte mayıs ayı içerisinde Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik’e verdiği demeçte, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya’ya bir ziyaret' planımız mevcut, fakat bunu, Rus meslektaşlarımız ile ele alabilmemiz için vaka sayılarının buna uygun seviyeye gelmesi gerekiyor. Ziyaretimizin, Ramazan sonrasında mayısta gerçekleşmesi mümkün görünüyor" açıklaması yaptı.
Rus tarafının bunu kabul etmesi hâlinde söz konusu ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde, yani 12 Mayıs’tan önce de gerçekleşebileceğini belirten, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu Rusya ziyaretinde ele alınacak konulardan birisinin, Rus turistlerin Türkiye’ye dönüş ihtimali olduğunu kaydetti.
"RUS TURİSTLER ŞU AN GELMEK İSTESELER DAHİ BUNA HAZIRIZ"
Çavuşoğlu bunun yanında, Türkiye’den ülkelerine dönmeden önce, koronavirüs pozitif olup olmadıklarını belgelemek adına Rus turistlere ücretsiz PCR testi sağlayabileceklerini de kaydetti. Çavuşoğlu, buna ilişkin soruya "Tabii ki bu da değerlendirmemiz gereken bir konu" yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ülkesindeki otellerde koronavirüsün yayılımına karşı gereken önlemlerin alındığını kendilerinin değerlendirebilmesi için, Rusya’dan gelebilecek sağlık denetçilerini her zaman kabul etmeye hazır olduklarını da belirterek şunları döyledi: Bunu geçen sene (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov ile görüşmüştüm ve Rus uzmanları davet etmiştim. Diledikleri zaman gelebileceklerini söylemiştim. Onları kabul etmeye hazırız. Şu an gelmek isteseler dahi buna hazırız.
Rusya hükümeti, Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarının çok artması nedeniyle bu ülkeye uçuşlarını 15 Nisan-1 Haziran tarihleri için askıya almıştı.
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