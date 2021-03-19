Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif İstanbul'da görüştü

19 Mart 2021 Cuma, 16:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ikili ilişkiler, Suriye, terörle mücadele ve Afganistan konularını ele aldıkları bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynaklar, iki mevkidaşın Suriye, terörle mücadele ve Afganistan hakkında görüştüğünü aktardı.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı görüşme saat 10.00 sıralarında başladı ve yaklaşık 3 saat sürdü.

ZARİF: "OLUMLU SONUÇLAR DOĞURMASINI UMUT EDİYORUM"

İranlı Bakan, görüşmede ikili ve bölgesel konularda yapıcı iş birliği konuları üzerinde durulduğunu belirterek, "Nihai hedef, İran ve Türkiye'nin 400 yıllık barış deneyimini bölgemize uygulamaktır. Birlikte her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna da konuşan Zarif, verimli geçen görüşmenin iki ülkenin stratejik ilişkileri açısından olumlu sonuçlar doğurmasını umut ettiğini vurguladı.