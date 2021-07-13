Dışişleri Bakanlığı Galatasaray'a yapılan haksızlığa sessiz kalmadı

13 Temmuz 2021 Salı, 00:08

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiakos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi üzerine yaşanan gerginlikte Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan’ın Olympiakos Futbol Takımıyla özel maç yapmak üzere bugün (12 Temmuz) özel uçakla Atina'ya gitmiştir.

Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır.

Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür.

Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir."