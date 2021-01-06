Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye çağrı
ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin gösterileri nedeniyle Kongre binasına giriş çıkışlar kapatıldı. Olaylar nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Olayların ardından Dışişleri Bakanlığı ABD'ye sağduyu çağrısında bulundu
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."
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