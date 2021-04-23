Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye seçimleri ile ilgili açıklama

23 Nisan 2021 Cuma, 10:20

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan Devlet Başkanlığı seçimleri hakkındaki bir soru üzerine, "Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır. Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK’nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" dedi.



SEÇİMLER 26 MAYIS'TA

Suriye parlamentosu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta düzenlenmesine karar verdi. Seçimlerde yer almak isteyenler, yarından başlayarak adaylıklarını açıklayabilecek.

Suriye Parlamentosu Sözcüsü Hammude Sabah, ülke dışında bulunan Suriye vatandaşlarının 20 Mayıs’ta elçiliklerde oy kullanabileceklerini söyledi.

Suriye’nin mevcut lideri Beşar Esad, 16 Temmuz 2014’te devlet başkanlığı görevine gelmişti.

ESAD ADAY

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağı açıklandı.

Reuters’ta yer alan habere göre Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olmak için gerekli resmi belgeleri sundu.

Esad 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 88’ini almıştı.