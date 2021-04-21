Beşar Esad’tan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık kararı
Reuters’ın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde yeniden aday oldu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağı açıklandı.
Reuters’ta yer alan habere göre Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olmak için gerekli resmi belgeleri sundu.
Esad 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 88’ini almıştı.
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