Beşar Esad’tan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık kararı

Reuters’ın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde yeniden aday oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:11
Beşar Esad’tan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık kararı
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağı açıklandı.

Reuters’ta yer alan habere göre Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olmak için gerekli resmi belgeleri sundu.

Esad 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 88’ini almıştı.


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