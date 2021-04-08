Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama

08 Nisan 2021 Perşembe, 10:15

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Yunan siyasi liderliği iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için Türkiye'ye yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet edildi.