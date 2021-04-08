Dışişleri'nden İtalya Başbakanı için 'geri adım' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz ve çirkin ifadelerini" derhal geri almasını istedi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin Ankara'daki görüşmeler sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'diktatör' ifadesini kullanmıştı.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişleri'ne çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz ve çirkin ifadelerini" derhal geri almasını istedi.
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