Dışişlerinden Mali'deki askeri darbeye tepki
Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Mali hükümetinin istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Mali’de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Parlamento ve Hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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