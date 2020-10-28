DİSK: 'İktidar sağlık çalışanlarının sesini duymalı'
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Sağlık emekçileri için küresel eylem ve dayanışma günü” dolayısıyla, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı. İktidarın sağlık çalışanlarının sesini duymasını istediklerini ifgade eden DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalı. Çalışma süreleri kısaltılmalı ve Covid-19 sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılmalı" dedi.
Hastane önünde toplanan sağlık emekçileri ve DİSK üyeleri alkışlarla "Sağlık işçisi köle değildir" sloganları attı. Konfederasyon adına açıklamayı yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise sağlık emekçilerine insanca yaşayacak ücret, daha fazla istihdam, sağlıklı çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Arzu Çerkezoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Sağlıklarına kaybetme pahasına büyük bir fedakarlıkla sağlık emekçileri pandemiyle mücadelede ön saflarda. İktidar sağlık çalışanlarının sesini duymalı. Bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalıdır. Covid-19’un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılmalıdır. Sağlık emekçilerinin çalışma sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. Yıllardır atama bekleyen sağlık çalışanları bir an önce atanmalıdır. Ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığının ödenmesi öncelikli taleplerimizdir.”
Sağlık emekçilerinin taleplerini sıralayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bütün sağlık işçilerini DİSK çatısı altında buluşmaya çağırdı.
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