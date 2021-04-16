DİSK'in araştırması Mahir Ünal'ı yalanladı

16 Nisan 2021 Cuma, 09:50

"128 milyar dolar nerede?" pankartlarıyla başlatılan kampanyalara yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Her zaman ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ünal, ‘128 milyar TL nerede?' diye soranlara gelsin" diyerek bir tablo paylaştı.

Ünal'ın, "128 milyar dolar nerede" sorusunu, "128 milyar TL nerede" diyerek paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerin ardından yeni bir paylaşım gerçekleştiren Mahir Ünal, paylaşımını değiştirdi.

Otablo şöyle:

YURTTAŞTAN TOPLANAN PARALAR DA DAHİL EDİLMİŞ

Ünal'ın paylaştığı verilerin doğru olup olmadığı tartışma konusu olurken, çarpıcı verileri Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) paylaştı.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Sosyal Koruma Kalkanı adıyla yapılan 60 milyarlık harcamanın 51,5 milyarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, 2 milyarı vatandaştan toplanan bağışlardan ödendi.

53,5 milyarlık ödeme bütçeden yapılmadı. Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6,5 milyar TL!"

Mahir Ünal'ın paylaştığı rakamlarda ise toplam rakam '60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL' olarak öne sürülmüştü.

Ünal'ın paylaştığı tablo şu şekilde: