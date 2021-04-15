Mahir Ünal'ın '128 milyar TL nerede' tweeti sosyal medyanın gündemine oturdu
"128 milyar dolar nerede" sorusuna AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Twitter'dan cevap verdi. Ünal; paylaştığı tweetteki hata üzerine, tweetini silip yeniden paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeme getirip, il ve ilçe binalarına asılan pankartlarla sorduğu "128 milyar dolar nerede" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
İktidarın farklı cevaplar verdiği soruya AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan da bir açıklama geldi. "Her zaman ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. ‘128 milyar TL nerede?' diye soranlara gelsin" diyerek bir açıklama yapan Mahir Ünal, tweetindeki hata üzerine paylaşımını sildi.
Ünal'ın, "128 milyar dolar nerede" sorusunu, "128 milyar TL nerede" diyerek paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu.
AKP'li Ünal, gelen tepkiler üzerine tweetini yenileyip, bir kez daha paylaştı.
TABLO PAYLAŞTI
AKP Grup Başkanvekili Ünal, koronavirüs pandemisi sürecinde yapılan devlet yardımlarını gösteren bir tablo paylaştı.
Ünal paylaştığı tablo şu şekilde:
Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 1: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 111 Bin 254 Miktar: 2 Milyar 111 Milyon 254 Bin TL
Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 2: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 316 Bin 10 Miktar: 2 Milyar 316 Milyon 10 Bin TL
Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 3: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 61 Bin 527 Miktar: 2 Milyar 61 Milyon 527 Bin TL
Biz Bize Yeteriz Türkiye Hane: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 77 Bin 365 Miktar: 2 Milyar 77 Milyon 365 Bin TL
Kısa Çalışma Ödeneği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 765 Bin 541 Miktar: 31 Milyar 563 Milyon 334 Bin 292 TL
Nakdi Ücret Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 548 Bin 335 Miktar: 10 Milyar 240 Milyon 917 Bin 966 TL
İşsizlik Ödeneği Kişi: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 1 Milyon 48 Bin 409 Miktar: 5 Milyar 634 Milyon 259 Bin 143 TL
Normalleşme Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 183 Bin 435 Miktar: 4 Milyar 34 Milyon 225 Bin 189 TL
Toplam rakam 60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL
Video Haberler
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
- CHP paylaştı: 128 milyar dolar ile alınabilecekler...
- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi
- Erdoğan, Yıldırım Akbulut'u bu sözlerle uğurladı
- Dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin kim olduğu ortaya çıktı
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
En Çok Okunan Haberler
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
- Erdoğan’ın ‘Bende kalabilir mi’ dediği amiral dosyası
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- İmamoğlu ve babası hakkındaki davada karar çıktı
- Savunma sanayisi projelerini etkileyebilir
- Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim
- İlk faiz kararı
- Burak Yılmaz Lille'e iki Türk futbolcu önerdi