DİSK'ten 'asgari ücret' tepkisi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 12:10

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını gerçekleştirdi. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.





DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin ‘son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır’ diyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Aldığımız bilgilere göre, Çalışma Bakanı'nın en önemli vurgusu ‘İşçimizi enflasyona ezdirmedik’ demiş. Türkiye'de enflasyonun ne olduğunu, işçilerin, emekçilerin, halkın nasıl yoksullaştığını bu ülkede yaşayan herkes her gün bakkala, manava, pazara gittiğinde, evine ekmek götürmek istediğinde yaşıyor ve biliyor. Açıklanan resmi enflasyon rakamları özellikle de gıda enflasyonu biraz önce de ifade ettim; asgari ücretlinin en önemli gider kalemi olan gıda enflasyonu daha kasım ayında yüzde 21'in üzerindeydi. Yıl sonunda resmi rakamla bile en az yüzde 25 olacağını herkes biliyor. Ama gerçek enflasyon, yani bizim kendi hayatımızda yaşadığımız enflasyon çok daha yüksek. Asgari ücret bir kez daha enflasyon karşısında, dolar-altın fiyatları karşısında gerileyen, 'Büyüyoruz, milli gelir artıyor' diyorlar ya, milli gelirden, büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan, işçinin ailesi ile birlikte geçinmesi açısından son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır."