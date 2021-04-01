Divanhane Eski Karakolu yıkıldı

01 Nisan 2021 Perşembe, 12:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul'un tarihi yapılarından Kasımpaşa'daki Divanhane Eski Karakolu'nun yıkıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Mahir Polat, Sultan Abdulaziz’in yaptırdığı tarihi Divanhane Karakolu'na ilişkin "Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolu'nu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık" açıklamasında bulundu.

"UTANÇ DUYUYORUM"

Mahir Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm çabalara rağmen yıkımın önlenemediğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'ni suçlayan Mahir Polat şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek paylaşıyorum. Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolunu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık. Korumacıyım, utanç duyuyorum! Hiç bir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'dir."

Üzülerek paylaşıyorum. Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolunu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık.



Korumacıyım, utanç duyuyorum!



Hiç bir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi @UABakanligi @TCKulturTurizm @csbgovtr ve @BeyogluBld dir. https://t.co/EScElcETzD pic.twitter.com/pynk9zK0To — Mahir Polat (@mhrpolat) April 1, 2021

NE OLMUŞTU?

Tarihi binayı yıkıma götüren süreç, Koruma Kurulu’nun binanın yıkılabileceğine yönelik 2015 yılında aldığı kararla başlamıştı. İBB Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu 2018 yılında aldığı kararla Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’ne ait otopark giriş-çıkışları ile tesise erişimi sağlayan yolların düzenlenmesi kapsamında binanın taşınmasına karar vermişti.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Haliç Altınboynuz Marina Turizm şirketi arasında imzalanan protokol ile eski karakol binası için yıkım ruhsatı düzenlenmesi istendi. Daha sonra yıkım kararı gelmişti.