Diyanet: Estetik amaçlı yağ aldırmak caiz değil

19 Aralık 2020 Cumartesi, 11:02

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesindeki "Sık sorulan sorular" bölümünde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na “Estetik amaçlı olarak yağ aldırma işlemi caiz midir?” diye soruldu. Başkanlığın verdiği yanıta göre sağlık amaçlı yağ aldırmak caiz ancak estetik amaçlı yağ aldırma bu kapsama girmiyor. Başkanlık yağ aldırmayla ilgili “Herhangi bir tedavi gerekliliği olmaksızın sadece estetik kaygıyla yapılan yağ aldırma işlemleri fıtrata müdahale olarak görüldüğünden dinen caiz değildir” dedi.

Diyanet’e daha önce de botoks, saç ektirme ve estetik ameliyatın caiz olup olmadığına ilişkin sorular sorulmuştu. Diyanet, botoks yaptırmanın caiz olmadığını “Yüzdeki kırışıklıkları gidermek için, botulinum denilen zehirli (toksit) bir maddeden elde edilen sıvının, kırışıklıkların bulunduğu yere iğne ile az miktarda zerk edilmesini ifade eden 'botoks' da genel amacı itibarı ile estetik müdahale niteliğindedir. Bu sebeple, beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanması caiz değildir” diye açıklamıştı.

Diyanet saç ektirme konusundaki görüşünü ise şöyle duyurmuştu:

“Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir… Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir.”

Diyanet estetik ameliyat konusunda ise iki aşamalı bir yanıt veriyor. Diyanet’e göre estetik ameliyat sağlık açısından zorunlu ise caiz ancak caiz olması için belirli şartlar gerekiyor. Diyanet bu şartları şöyle açıklıyor:

“Hastalık sebebiyle saçları dökülenler, kaza sonucu burun, kulak, göz gibi organlarını kaybedenler veya vücudunda doğuştan yada sonradan meydana gelen şekil bozuklukları bulunanların estetik ameliyat yaptırmaları bir tür tedavi olup, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirilemez. Estetik ameliyatın; salim fıtratı bozmak kastı olmamak, yapılmasında bir yarar veya yapılmamasında mevcut bir zarar bulunmak, hile, aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak, hukukî karışıklığa ve yanlış anlamaya yol açmamak, kaydıyla bir tür tedavî olarak yaptırılmasında sakınca olmadığına karar verildi.”